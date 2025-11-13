Biodata Maker

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (18:41 IST)
Bihar election result 2025 : चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 243 मतगणना पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में 243 निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा मतगणना की जाएगी।
सबसे पहले किसकी गिनती
भारत चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हुए चुनाव, 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसमें मतदान प्रतिशत 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से अब तक का सर्वोच्च स्तर है। आयोग ने 14 नवंबर, 2025 को सुचारू रूप से मतगणना प्रक्रिया के लिए भी प्रावधान किए हैं।  मतगणना 14 नवंबर 2025 को सुबह 8.00 बजे शुरू होगी। 
आयोग के निर्देशों के अनुसार, डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती सुबह 8.30 बजे शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम चरण से पहले पूरी होनी है। डाक मतपत्रों की गिनती आरओ/एआरओ द्वारा उम्मीदवारों या उनके मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में की जाती है। 

