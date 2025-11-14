जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अब खाएंगे 2 लाख गुलाब जामुन और रसगुल्‍ले

मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव परिणाम बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। जहां जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार अनंत सिंह एक हत्या के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से ही चुनाव लडा है।





चुनाव नतीजों से पहले ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं, जिसका अंदाजा उन पोस्टरों से लगाया जा सकता है, जिनमें लिखा है, "जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा।





क्‍या है जीत के जश्‍न का मैनू : बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की गिनती से पहले मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर विशाल भोज की तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार किए जा रहे हैं। 48 हलवाई खाना बनाने में लगे हैं। तैयारियां का जायजा लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल से ले रहे हैं। खाने में पूरी-सब्जी, रसगुल्ले के साथ पुलाव, रायता और चटनी भी होगी। भोज मे पटना और मोकामा के लोग आएंगे, सुबह 10 बजे से भोज की तैयारी की गयी है, तब तक रुझान भी आ चुके होंगे। 23,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट-पंडाल लगा है। मिठाइयां बनाने के लिए 10 हजार लीटर दूध भी मंगवाया गया है। अनंत सिंह के घर चल रही तैयारी पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।





जेल में बंद हैं अनंत सिंह : बता दें कि बाहुबली नेता भले ही दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन उनके समर्थकों को जीत का पूरा विश्वास है। इसी वजह से जीत का ऐलान होने से पहले ही जश्न की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। अनंत सिंह के पटना वाले सरकारी आवास पर पिछले दो दिन से जश्न की तैयारी चल रही है।





मोकामा सीट पर रहा है प्रभाव : बता दें कि अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा सीट पर गहरा प्रभाव रहा है। वह 28 आपराधिक मामलों के साथ इस सीट से पांच बार जीत चुके हैं। उन्होंने 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2015 में, जब नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन किया तो सिंह ने जेडीयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को हराया। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वह राजद में शामिल हो गए और एक बार फिर विजयी हुए। 2022 में, उन्हें एक हथियार मामले में दोषी ठहराया गया और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और मोकामा सीट बरकरार रखी। अब, अनंत सिंह एक बार फिर जेडीयू में वापस आ गए हैं।

Edited By: Navin Rangiyal