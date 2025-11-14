Bihar Election Results 2025: तेजप्रताप नहीं दिखा सके तेज, लालू के बड़े बेटे महुआ में बेहाल

परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनशक्ति जनता दल (JJD) पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे। खुद तेजप्रताप की महुआ में हालत खराब है। लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक जेजेडी का एक भी उम्मीदवार रुझान में आगे नहीं है। महागठबंधन की हार पर तेजप्रताप ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद को जगह नहीं है।
5 अगस्त को बिहार की 5 छोटी पार्टियों वंचित विकास इंसान पार्टी, भोजपुरीया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी के साथ गठबंधन का एलान किया।
महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन और संजय सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। महुआ सीट पर 14वें राउंड की काउंटिंग के बाद तेज प्रताप यादव काफी पीछे चल रहे हैं। पारिवारिक कलह के कारण यह सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट पर तेजप्रताप तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भाजपा के संजय कुमार सीट इस सी पर आगे चल रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma