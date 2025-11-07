बिहार में रिकॉर्ड मतदान में महिला वोटर्स बनीं 'किंगमेकर', नीतीश के 10 हजार पर भारी पड़ेगा तेजस्वी का 30 हजार का दांव?

पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा और आजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान के बाद लिखा कि बिहार ने प्रथम चरण में बदलाव के लिए मतदान किया है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकल कर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है। 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लायेंगे, हर घर से सरकार चलायेंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनायेंगे।