अगर आप रोजाना शहर में सफर करते हैं और लंबी अवधि के लिए बेहतर रेंज, तेज चार्जिंग और कम रखरखाव चाहते हैं, तो लिथियम-आयन बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। वहीं कम बजट वाले खरीदार लेड-एसिड या जेल सेल बैटरी वाले मॉडल चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें वजन, रेंज और मेंटेनेंस से जुड़ी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक का मानना है कि आने वाले वर्षों में सॉलिड-स्टेट बैटरियां EV बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार में लिथियम-आयन तकनीक ही सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है।



