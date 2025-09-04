ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






05 September Birthday: आपको 5 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Advertiesment
हमें फॉलो करें 05 September Birthday

WD Feature Desk

, गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (18:34 IST)
05 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 5 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के दसवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
 
आपका जन्मदिन: 5 सितंबर
आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है। 5 का मूलांक भी 5 ही होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।
 
आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 5 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।ALSO READ: 07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावी
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23
 
शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50
 
शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052
 
ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।
 
शुभ रंग : हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
रिश्ते और परिवार: दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। यह वर्ष सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी। 
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Sarvepalli Radhakrishnan) - भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक महान दार्शनिक। उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
 
अक्षय कुमार (Akshay Kumar) - भारतीय फिल्म अभिनेता।
 
फ्रेडी मर्करी (Freddie Mercury) - ब्रिटिश गायक और गीतकार, बैंड 'क्वीन' के प्रमुख गायक।
 
शक्ति मोहन (Shakti Mohan) - भारतीय कोरियोग्राफर और टेलीविजन व्यक्तित्व।
 
राकेल वेल्च (Raquel Welch) - अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: september 2025 numerology: सितंबर में इन मूलांक के लोगों पर किस्मत होगी मेहरबान, छप्पर फाड़ कर बरसेगी दौलत

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels