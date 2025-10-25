Hanuman Chalisa

26 October Birthday: आपको 26 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (18:14 IST)
26 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 26 अक्टूबर
 
26 को जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। दिनांक 26 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष :2024, 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
व्यापार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
परिवार और सेहत: राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
हिलेरी क्लिंटन (Hillary Clinton): अमेरिकी राजनीतिज्ञ, पूर्व विदेश मंत्री।
 
हृदयनाथ मंगेशकर (Hridaynath Mangeshkar): हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर संगीतकार। 
 
असिन (Asin): (जन्म: 1985) भारतीय अभिनेत्री, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है।
 
गणेशशंकर विद्यार्थी (Ganeshshankar Vidyarthi): भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, पत्रकार और समाजसेवी। 
 
बहादुर शाह जफर (Bahadur Shah Zafar): मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट और एक प्रसिद्ध उर्दू शायर।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

