27 November Birthday: आपको 27 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, बुधवार, 26 नवंबर 2025 (18:13 IST)
27 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 27 नवंबर
 
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। 
 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
हरिवंश राय बच्चन (Harivansh Rai Bachchan): अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता तथा 20वीं सदी के शुरुआती हिंदी साहित्य के महान कवि और लेखक। उनकी प्रसिद्ध कृति 'मधुशाला' है। 
 
बप्पी लाहिड़ी (Bappi Lahiri): प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता, जिन्हें भारत में 'डिस्को किंग' के रूप में जाना जाता है।
 
मृदुला सिन्हा (Mridula Sinha): भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ, जिन्होंने गोवा की राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
 
ब्रूस ली (Bruce Lee): चीनी-अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता और फिल्म निर्माता। उन्हें मार्शल आर्ट्स की कला को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

