Mulank 7: मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

डॉ. अभय गुप्ता
, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (15:17 IST)
Mulank 7: मूलांक 7 वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 कर्म प्रधान वर्ष होगा जो अनुसाशन में रहकर कड़ी मेहनत करवाते हुए आपको शनै-शनै उसका फल प्रदान करेगा। इस वर्ष आपको कोई नेतृत्व की महत्ती भूमिका मिल सकती है जिससे परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आपके कार्य के प्रति गंभीर रहना होगा। गत वर्ष किया गया काम का प्रतिफल इस वर्ष प्राप्त होगा। चुनौतियां आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं, इन चुनौतियां का दृढ़ता पूर्वक सामना करें, यह आपको सफल व्यक्ति बनाने में सहायक हो सकती है। गलत तरीके से अर्जित करने से बचें। इस वर्ष आपको अपना व्यवहार सयंमित और शालीन रखने की जरूरत है।
 
करियर: इस वर्ष आपको व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद सफलता के योग है। आर्थिक स्तिथि ठीक रहेगी, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति को लाभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और पहचान अथक प्रयास के बाद ही मिलती है अतः अपना कर्म करते रहें। यह वर्ष आपके लिए वित्तीय सफलता लाने वाला भी होगा किन्तु शार्टकट से बचें। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सिविल सर्विस, प्रॉपर्टी व्यवसाय, शासकीय कार्य में लगे व्यक्ति, कृषि, खनन, कानून और ज्योतिषी के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है।
 
रिश्ते: इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ समय बिताना चाहिए जिससे आपके और आपके जीवन साथी के संबंध अच्छे बने रहेंगे। अपने संबंधों में ईमानदारी रखें। इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ में थोड़ी समस्या हो सकती है। विवाह के लिए जल्दबाजी न करें सही समय की प्रतीक्षा कारें। इस वर्ष आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिसे आप बखूबी निभा लेंगे, धैर्य रखें।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको तनाव रह सकता है, तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। हड्डी, दांतों, जोड़ों का दर्द, वजन बढ़ना या थकान कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। पानी से संबंधित बीमारी हो सकती है। पर्याप्त मात्र में पानी या जूस पीते रहे। पुरानी बीमारियां वापस उभर सकती है। व्यायाम के साथ अनुशासित जीवनशैली अपनाना श्रेष्ठ रहेगा। 
 
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद की सेवा करें। काला कपड़ा या सरसों का तेल दान करें। 
लकी कलर: हल्का नीला, हरा रंग लाभकारी रहेगा। लाल ,पीला और सुन्हेरा कलर को उपयोग कम करना श्रेष्ठ रहेगा। 
लकी अंक: 5, 6

