20 January Birthday: आपको 20 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (18:17 IST)
20 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर
 
आपका जन्मदिन: 20 जनवरी
 
दिनांक 20 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख-दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।
 
चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29
 
शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92
 
शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036
 
ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव
 
शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी। 
 
परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।
 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। 
 
सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
अक्षर राजेशभाई पटेल (Akshar Rajeshbhai Patel): जिन्हें अक्षर पटेल भी कहा जाता है, एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं।
 
नादिरा बब्बर (Nadira Babbar): एक भारतीय थिएटर अभिनेत्री, निर्देशक और हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री। 
 
अजीत डोभाल (Ajit Doval): भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
 
कृष्णम राजू (Krishnam Raju): भारतीय अभिनेता और राजनेता।
 
सर रतनजी जमशेदजी टाटा जेपी (Sir Ratanji Jamsetji Tata JP): ब्रिटिश राज के दौरान एक भारतीय फाइनेंसर और परोपकारी थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

