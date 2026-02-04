05 February Birthday: आपको 5 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (18:09 IST)

05 February Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 5 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 5 फरवरी आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है। 5 का मूलांक भी 5 ही होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।

आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 5 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23 शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50

शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052 ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे। शुभ रंग : हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल रिश्ते और परिवार: दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। यह वर्ष सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी।

करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan): एक भारतीय अभिनेता, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे।

भुवनेश्वर कुमार सिंह/भुवी (Bhuvaneshwar Kumar Singh/Bhuvi): भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं।

प्रताप चंद्र रेड्डी (Pratap Chandra Reddy): भारतीय उद्यमी, हृदय रोग विशेषज्ञ और अपोलो हॉस्पिटल समूह की संस्थापक।

जानकी वल्लभ शास्त्री (Janaki Vallabh Shastri): हिंदी के लोकप्रिय कवि लेखक एवं आलोचक।