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16 May Birthday: आपको 16 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

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Picture of Happy Birthday Message 1 beautiful cake decorated with burning candles with strawberry and icing decorations on top, along with 1 beautiful rose flower
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 15 May 2026 (18:19 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (14:41 IST)
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16 May Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी ALSO READ: वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा
 

आपका जन्मदिन: 16 मई

 
दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2029
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
विक्की कौशल (Vicky Kaushal): भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं।
 
शक्ति अरोड़ा (Shakti Arora): एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करते हैं।
 
सोनल चौहान (Sonal Chauhan): एक भारतीय अभिनेत्री, गायिका, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक हैं।
 
स्वामी मुक्तानंद परमहंस/ कृष्ण राय (Swami Muktananda Paramahamsa/Krishna Rai): एक योग गुरु और सिद्ध योग के संस्थापक थे।ALSO READ: Banyan tree worship: वट सावित्री व्रत: बरगद के पेड़ में छिपा है अखंड सौभाग्य का रहस्य, जानें धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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