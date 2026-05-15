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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

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इमेज कैप्शन में शुभ मुहूर्त 2026 के मैसेज के साथ विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश का प्रसन्नचित्त मुद्रा में फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 15 May 2026 (18:03 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (13:13 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 16 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Banyan tree worship: वट सावित्री व्रत: बरगद के पेड़ में छिपा है अखंड सौभाग्य का रहस्य, जानें धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 16 मई 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। शनिवार के दिन अमावस्या होने से यह "शनि अमावस्या" का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बना रही है। आज शनि जयंती, वट सावित्री अमावस्या का पर्व भी मनाया जा रहा है। 
 
 

आज का पंचांग: 16 मई 2026

वार: शनिवार
 
तिथि: अमावस्या (दोपहर 01:07 पीएम तक), उसके बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष (दोपहर तक), फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ
 
नक्षत्र: भरणी (अगले दिन सुबह 03:13 एएम, 17 मई तक)
 
योग: सौभाग्य (शाम 07:23 पीएम तक)
 
करण: शकुनि (दोपहर 01:07 पीएम तक), उसके बाद चतुष्पाद
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: मेष
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:04 एएम से 04:47 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 08:55 एएम से 10:36 एएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 01:59 पीएम से 03:41 पीएम
गुलिक काल- सुबह 05:31 एएम से 07:13 एएम
 

आज का विशेष: शनि अमावस्या (शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या)

शनि अमावस्या: आज का दिन शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैया से मुक्ति के लिए वर्ष के सबसे श्रेष्ठ दिनों में से एक है।
 
पितृ तर्पण: आज अमावस्या तिथि दोपहर 01:07 बजे तक है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान-पुण्य और तर्पण करने का यह सटीक समय है।
 
उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की सात बार परिक्रमा करना और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करना विशेष लाभ देगा।
 
अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई नया कार्य (जो सात्विक हो) करना चाहते हैं, तो सुबह 11:51 से 12:45 के बीच का समय चुनें।
 
सावधानी: सुबह 08:55 से 10:36 तक राहुकाल रहेगा। शनि अमावस्या होने के कारण इस दौरान किसी से विवाद न करें और तामसिक भोजन से दूर रहें।ALSO READ: वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

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