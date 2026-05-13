वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

Publish Date: Wed, 13 May 2026 (16:30 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (16:21 IST)
sukhi ghar ke liye vastu tips:
एक खुशहाल घर ईंट-पत्थरों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के बीच के सामंजस्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से बनता है। इसके लिए आपको घर के वास्तु पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप भी अपने घर में तनावग्रस्त रहते हैं, या कलह निरंतर बनी रहती है तो अपने जीवन और घर को खुशहाल बनाने के लिए आप वास्तुनुसार छोटे-छोटे बदलाव करके तथा वास्तु सलाह पर ध्यान देकर घर में खुशहाली ला सकते हैं।ALSO READ: South Direction Home Vastu Tips: घर की दक्षिण दिशा को इन 5 तरीकों से अशुभता से बचाएं
आइए यहां जानते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए 10 वास्तु टिप्स...
1. मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक' और 'ॐ':
घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक या ॐ का चिन्ह बनाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और शुभता लाता है।
2. ईशान कोण (North-East) को रखें खाली:
घर के उत्तर-पूर्वी कोने को देवताओं का स्थान माना जाता है। यहां कभी भी भारी सामान या कबाड़ न रखें। इस जगह को हमेशा साफ-सुथरा और खुला रखें।
3. नमक के पानी का पोंछा:
हफ्ते में कम से कम दो बार पानी में थोड़ा समुद्री नमक (Sea Salt) मिलाकर पोंछा लगाएं। यह घर की नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और सकारात्मकता बढ़ाता है।
4. ईशान कोण में जल का पात्र:
घर की उत्तर-पूर्व दिशा में एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें। इसे रोज बदलें। यह घर में सुख और शांति का संचार करता है।
5. किचन में 'अग्नि' और 'जल' की दूरी:
6. शाम को जलाएं कपूर:
रोजाना शाम के समय घर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इससे घर के सूक्ष्म वास्तु दोष दूर होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है।
7. टूटी-फूटी चीजें तुरंत हटाएं:
घर में बंद घड़ी, टूटा हुआ कांच, या दरार वाले बर्तन न रखें। ये चीजें विकास में बाधा डालती हैं और घर में दरिद्रता लाती हैं।
8. जूते-चप्पल की सही जगह:
मुख्य द्वार के ठीक सामने कभी भी जूते-चप्पल का ढेर न लगाएं। इसे हमेशा साइड में या रैक के अंदर रखें, ताकि घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का रास्ता न रुके।
9. बेडरूम में आईना (Mirror) न हो:
सोते समय आईने में आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए। अगर बेडरूम में आईना है, तो रात को उसे किसी कपड़े से ढक दें। इससे मानसिक तनाव कम होता है और वैवाहिक जीवन सुखद रहता है।
10. सकारात्मक पौधों का चुनाव:
घर में मनी प्लांट, तुलसी या एलोवेरा जैसे पौधे लगाएं। कांटेदार पौधे (जैसे कैक्टस) घर के अंदर लगाने से बचें, क्योंकि ये रिश्तों में कड़वाहत ला सकते हैं।
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