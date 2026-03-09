धुरंधर: द रिवेंज के लिए दर्शकों का क्रेज हाई, ट्रेलर और पेड प्रिव्यू बुकिंग ने बढ़ाई उम्मीदें, क्या टूटेगा पहली फिल्म का रिकॉर्ड?

Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (11:23 IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (11:39 IST)
एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई और फैंस ने इसे पहले भाग से भी ज्यादा दमदार बताया। इतना ही नहीं, फिल्म के पेड प्रिव्यू के लिए शुरू हुई एडवांस बुकिंग को भी शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी जबकि पेड प्रिव्यू 18 मार्च को होंगे।
टिकट बुकिंग की शुरुआती रफ्तार को देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है। जिस तरह से ट्रेलर को व्यूज और दर्शकों का रिएक्शन मिल रहा है, उससे यह संकेत साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी ज्यादा है।
वहीं से शुरू होगी कहानी जहां खत्म हुई थी पहली फिल्म
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी का निरंतर प्रवाह है। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। पहली फिल्म में कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा दिखाया गया था, इसलिए दर्शकों के मन में कई सवाल बाकी रह गए थे।
अब दूसरे भाग में उन्हीं सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि दर्शक बेसब्री से यह जानना चाहते हैं कि आगे कहानी किस दिशा में जाएगी और रणवीर का किरदार अपने मिशन को किस तरह पूरा करेगा।
दोनों हिस्से साथ शूट होने से बरकरार रहेगा टेंपो
फिल्म को लेकर एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि धुरंधर के दोनों भागों की शूटिंग लगभग साथ-साथ की गई थी। इसका फायदा यह होगा कि कहानी का टेंपो, सिनेमैटिक स्टाइल और प्रस्तुति पहले भाग की तरह ही महसूस होगी।
आमतौर पर सीक्वल फिल्मों में कई बार कहानी और टोन बदल जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा होने की संभावना कम है। यही कारण है कि फैंस को उम्मीद है कि दूसरे भाग में भी वही इंटेंस एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा जिसने पहली फिल्म को सुपरहिट बनाया था।
रणवीर के किरदार को लेकर बढ़ी उत्सुकता
फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर के किरदार को लेकर हो रही है। पहले भाग में उन्होंने अपने कई दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।
अब दूसरे भाग में दर्शकों की नजर इस बात पर है कि रणवीर अपने बाकी दुश्मनों से कैसे बदला लेते हैं और उनका मिशन किस तरह अंजाम तक पहुंचता है। ट्रेलर में दिखाई गई झलकियों ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है।
क्या टूटेगा पहली फिल्म का रिकॉर्ड?
ट्रेलर पर मिले शानदार रिएक्शन और एडवांस बुकिंग की तेज रफ्तार को देखते हुए ट्रेड सर्कल में यह चर्चा शुरू हो गई है कि ‘धुरंधर: द रिवेंज’ पहली फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।
अगर यही ट्रेंड रिलीज तक बना रहता है तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग लेने के साथ-साथ इस साल की चर्चित फिल्मों में भी शामिल हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि ट्रेलर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया है और अब सबकी नजर फिल्म की रिलीज पर टिकी है।