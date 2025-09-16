श्वेता तिवारी का खूंखार अवतार: सीधी-सादी 'प्रेरणा' अब काट रही है लोगों का अंगूठा

टेलीविजन की दुनिया में सीधी-सादी बहू और आदर्श मां के किरदारों से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने अपनी नई वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में एक ऐसा किरदार निभाया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस वेब सीरीज में वह तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी जैसी लोकप्रिय अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा श्वेता के किरदार की हो रही है, जो उनके अब तक के अभिनय करियर से बिलकुल अलग है।

लैला सिंह: गैंगस्टर और ग्लैमर का खतरनाक मेल इस सीरीज में श्वेता ने लैला सिंह नामक एक गैंगस्टर का किरदार निभाया है, जो दिखने में जितनी ग्लैमरस है, उतनी ही खतरनाक भी। लैला सिंह एक गैंगस्टर होने के साथ-साथ एक सूदखोर भी है, जो लोगों को पैसे उधार देती है। लेकिन अगर किसी ने समय पर पैसा नहीं लौटाया, तो वह अंगूठा काटने से भी नहीं हिचकती। इस किरदार की क्रूरता और दबंगई को श्वेता ने शानदार ढंग से पर्दे पर उतारा है।

श्वेता तिवारी को दर्शक हमेशा से ही 'कसौटी जिंदगी की' की प्रेरणा या 'मेरे डैड की दुल्हन' की गुनीत सिक्का जैसे किरदारों में देखते आए हैं, जहां वह सादगी और सरलता का प्रतीक थीं। लेकिन 'डू यू वाना पार्टनर' में उनका यह नया रूप, जिसमें वह स्टाइलिश, ग्लैमरस और खतरनाक लग रही हैं, उनके फैंस के लिए एक सुखद आश्चर्य है। डिजाइनर कपड़ों, शानदार मेकअप और एक सख्त बॉडी लैंग्वेज के साथ श्वेता ने अपने किरदार को जीवंत कर दिया है। उनके हाव-भाव, संवाद बोलने का तरीका और आंखों में दिखने वाली क्रूरता, यह सब दर्शाता है कि वह एक वर्सेटाइल अभिनेत्री हैं जो किसी भी तरह के किरदार में ढल सकती हैं।





अभिनय और ग्लैमर का शानदार मिश्रण श्वेता ने सिर्फ लैला सिंह के गैंगस्टर वाले पक्ष को ही नहीं, बल्कि उसके ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक को भी बखूबी कैरी किया है। हर सीन में उनकी स्टाइलिंग पर खास ध्यान दिया गया है, जो उनके किरदार की दबंगई को और भी बढ़ाता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वह किसी भी युवा अभिनेत्री को टक्कर दे सकती हैं। 'डू यू वाना पार्टनर' में श्वेता का यह नया और बोल्ड अवतार न सिर्फ उनके अभिनय कौशल को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह रिस्क लेने से नहीं डरतीं। यह किरदार उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और भविष्य में उन्हें ऐसे ही चुनौतीपूर्ण किरदार मिलने की उम्मीद है।