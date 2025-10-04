Dharma Sangrah

45 साल की श्वेता तिवारी का बिकिनी लुक देख फैंस हो जाते हैं मदहोश, बोल्डनेस के मामले में बेटी को देती हैं मात

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (17:21 IST)
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 45 साल की उम्र में भी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। श्वेता का स्टाइलिश अंदाज देखकर कहना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। हॉटनेस के मामले में श्वेता अपनी 24 साल की बेटी पलक को भी मात देती हैं। 
 
webdunia
श्वेता अक्सर अपनी बिकिनी तस्वीरों से भी सोशल मीडिया पर आग लगा देती हैं। कभी समंदर के किनारे तो कभी स्विमिंग पूल में वह बिकिनी पहने चिल करती नजर आती हैं। 
 
webdunia
तस्वीर में वह ब्लैक कलर की बिकिनी पहने समंदर किनारे बेहद सिजलिंग अंदाजमें पोज देती दिख रही हैं। 
 
webdunia
ब्लू बिकिनी में समंदर किनारे वॉक करते हुए श्वेता अपना किलर फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
व्हाइट बिकिनी में श्वेता तिवारी के इस सुपर सिजलिंग अंदाज ने फैंस को मदहोश कर दिया है। 
 
webdunia
श्वेता तिवारी को कसौटी जिंदगी की से जबरदस्त पहचान मिली है। वह कई टीवी और रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं। 
 

