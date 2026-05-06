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बेटे जुनैद के करियर में दखल नहीं देते आमिर खान, बोले- बिना मदद बनाई अपनी पहचान

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Aamir Khan
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (12:59 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (13:01 IST)
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आमिर खान प्रोडक्शन्स की फिल्म 'एक दिन', जिसमें जुनैद खान और साई पल्लवी हैं, हाल ही में थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। फिल्म के दौरान, आमिर ने इस बारे में बात की कि कैसे जुनैद ने उनकी मदद लिए बिना इंडस्ट्री में अपनी राह बनाई है। उन्होंने बताया कि कैसे जुनैद ने ट्रेनिंग ली, खुद ऑडिशन दिए और अपनी शर्तों पर आगे बढ़े। 
 
आमिर ने यह भी बताया कि जुनैद एक व्यक्ति के रूप में कितने अलग हैं और समय के साथ उनका रिश्ता कैसे बदला है। उन्होंने आगे कहा कि अपने बेटे को गले लगाना, भले ही वह अब बड़े हो गए हैं, उन्हें बहुत सुकून और मानसिक शांति देता है।
 
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जुनैद की स्क्रिप्ट न पढ़ने के बारे में बात करते हुए, आमिर ने खुलासा किया, नहीं, मैं जुनैद की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। वह नहीं चाहते कि मैं उनके करियर में दखल दूं। वह थिएटर सीखने लॉस एंजिल्स गए। उन्होंने वहां दो साल पढ़ाई की और एक साल तक नाटक किए। फिर वह वापस आ गए और बॉम्बे में एक थिएटर शुरू किया। 
 
आमिर ने कहा, जुनैद कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास ऑडिशन के लिए जाते थे। उस समय, किसी को नहीं पता था कि वह मेरे बेटे हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया, और मैंने भी किसी को नहीं बताया।
 
आमिर ने शेयर किया कि उन्हें जुनैद के डेब्यू प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, खैर, एक दिन मेरे पास आदि चोपड़ा (आदित्य चोपड़ा) का फोन आया। उन्होंने कहा कि वह जुनैद को फिल्म 'महाराज' में ले रहे हैं। मुझे इस फिल्म के बारे में बाहर से पता चला। उसने अच्छा काम किया। तो उसने अपना करियर खुद बनाया है।
 
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​उन्होंने शेयर किया कि जुनैद इंसान के तौर पर कितने अलग हैं, जिन्होंने उनसे कभी कोई मदद नहीं ली। वह बोले, सच कहूं तो, एक पिता के तौर पर, उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। मैंने उसे कई बार कार खरीदने के लिए कहा है। यह बहुत अजीब बात है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को गले लगाता हूं।
 
उन्होंने कहा, जैसे हम घर पर सोफे या बेड पर बैठे होते हैं। तो मैं आइरा, जुनैद और आजाद को कसकर गले लगाता हूँ। जब वह छोटा था, तब यह आसान था, लेकिन अब वह 6 फीट 2 इंच का है। लेकिन आज भी, जब मैं उसे कसकर गले लगाता हूँ और उसका सिर अपनी छाती पर रखता हूँ, तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना सुकून मिलता है।
 
​जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' हाल ही में थिएटर्स में रिलीज़ हुई है जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दर्शक फिल्म के ताज़ा वाइब और लीड जोड़ी की नेचुरल और दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री को बहुत पसंद कर रहे हैं। 'एक दिन' के ज़रिए आमिर खान और फिल्ममेकर मंसूर खान एक लंबे समय बाद फिर साथ आए हैं। 
 
​आमिर खान प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान हैं। इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है।

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