आमिर खान ने बताया किस तरह का रोमांस करते हैं पसंद? 'एक दिन' को लेकर खुलकर की बात

What kind of romance does Aamir Khan like? Film Ek Din

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (16:29 IST)
आमिर खान प्रोडक्शंस बड़े पर्दे पर एक खूबसूरत लव स्टोरी 'एक दिन' लेकर आ रहा है। इस फिल्म में जुनैद खान के साथ साई पल्लवी नजर आएंगी, जो इस प्रोजेक्ट के जरिए अपना सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला हिंदी फिल्म डेब्यू कर रही हैं। 
 
हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया है, जो दिल को छू लेने वाले एहसास जैसा लगता है और प्यार व रोमांस से भरी एक प्यारी, जादुई कहानी की झलक दिखाता है। टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान की प्यारी केमिस्ट्री बेहद खूबसूरती से नजर आती है। 
 
साई पल्लवी जहां बिना किसी बनावट के बेहद खूबसूरत लगती हैं, वहीं जुनैद खान एक क्यूट और थोड़े-से ऑकवर्ड लवर बॉय के तौर पर दिल जीतते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने एक दिन और इसके जॉनर पर बात करते हुए कहा कि उन्हें सॉफ्ट और रोमांटिक फिल्में पसंद हैं, और यह फिल्म बिल्कुल वैसी ही है।
 
एक दिन के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा, ये एक प्योर रोमांटिक फिल्म है, बिल्कुल क्लासिक रोमांस वाली। बतौर ऑडियंस मुझे ऐसी सॉफ्ट और मशी रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद हैं। मुझे ऐसे प्यार की कहानियां पसंद हैं, जो थोड़ी जादुई हों, और ये फिल्म भी वैसी ही एक क्लासिक, हल्की-सी मैजिकल लव स्टोरी है।
 
आमिर ने लीड कास्ट की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए कहा, जब मैंने पहली बार इसकी स्क्रिप्ट सुनी थी, तभी मुझे यह बहुत पसंद आ गई थी। मुझे खुशी है कि हमने साई को कास्ट किया, वह वाकई एक बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने कमाल का काम किया है। 
 
उन्होंने कहा, जुनैद ने भी बहुत अच्छा किया है। वो मेरा बेटा है, इसलिए उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस शानदार है। डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत खूबसूरती से बनाया है और हम 1 मई को इसके रिलीज़ होने का इंतजार कर रहे हैं।
 
'एक दिन' के साथ आमिर खान लंबे समय बाद फिल्ममेकर मंसूर खान के साथ फिर से काम कर रहे हैं, और यही बात फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। यह वही जोड़ी है जिसने कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जाने तू… या जाने ना जैसी यादगार फिल्में दी हैं। 
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है, जबकि इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

