असिस्टेंट डायरेक्टर से को-स्टार तक: 5 बॉलीवुड जोड़ियां जिनका सफर हुआ पूरा सर्कल

कैमरे के सामने चमकने से पहले कई बॉलीवुड कलाकारों ने कैमरे के पीछे काम करके अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बड़े सितारों के साथ काम किया और कुछ सालों बाद उन्हीं सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने करियर का फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया। अभिनय में आने से पहले उन्होंने फिल्ममेकिंग की बारीकियों को समझा।



आइए जानते हैं ऐसी ही 5 बॉलीवुड जोड़ियों के बारे में

वरुण धवन – शाहरुख खान वरुण धवन ने 2010 में शाहरुख खान की फिल्म 'माय नेम इज खान' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद 2012 में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बतौर अभिनेता डेब्यू किया। साल 2015 में वरुण ने 'दिलवाले' में शाहरुख खान के साथ को-लीड के तौर पर काम किया और दर्शकों का दिल जीता।

रणबीर कपूर – ऐश्वर्या राय बच्चन रणबीर कपूर ने अभिनेता बनने से पहले 1999 की फिल्म 'आ अब लौट चलें' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में थीं। बाद में रॉकस्टार और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों से पहचान बनाने के बाद, रणबीर ने 2016 में 'ऐ दिल है मुश्किल' में ऐश्वर्या के साथ स्क्रीन शेयर कर फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया।

समारा तिजोरी – भूमि पेडनेकर समारा तिजोरी ने बॉब बिस्वास और मासूम जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। लेकिन स्क्रीन पर आने से पहले उन्होंने भूमि पेडनेकर की फिल्म 'भूत: पार्ट वन – द हॉन्टेड शिप' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। अब समारा अपनी आने वाली सीरीज़ दलदल में भूमि पेडनेकर के साथ नजर आने वाली हैं।

शनाया कपूर – जाह्नवी कपूर शनाया कपूर ने आंखों की गुस्ताखियां से अभिनय की शुरुआत करने से पहले, 2020 में जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। बाद में फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स के पहले सीज़न में शनाया ने जाह्नवी के साथ स्क्रीन शेयर की।

रितिक रोशन – शाहरुख खान रितिक रोशन ने बॉलीवुड के ग्रीक गॉड बनने से पहले 1995 की फिल्म करण अर्जुन में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान थे। बाद में 2001 में कभी खुशी कभी ग़म में रितिक ने शाहरुख खान के साथ को-लीड रोल निभाकर बड़ा मुकाम हासिल किया।

इन कलाकारों ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और बाद में उन्हीं सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने करियर का खूबसूरत फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया।