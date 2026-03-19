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अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी ने 'भूत बंगला' के सेट पर जीता सबका दिल, शूट किया हैरतअंगेज सीन

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Bhoot Bangla movie
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (11:04 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (11:05 IST)
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जब से 'भूत बंगला' का टीजर आया है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर ज़बरदस्त क्रेज बना हुआ है। पूरे 14 साल बाद अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी वापस लौट रही है, जो दर्शकों को डरावनी मस्ती और ज़बरदस्त कॉमेडी का डोज़ देने के लिए तैयार है। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है, और इसी बीच एक गाने की शूटिंग के दौरान का एक दिलचस्प वाकया सामने आया है।
 
​शूटिंग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने एक ट्रेन का बहुत ही अहम सीन शूट किया है, जिसमें उन्हें ट्रेन के किनारे पर खड़ा होना था। इस सीन के लिए अक्षय कुमार के साथ तालमेल और सही टाइमिंग की बहुत ज़रूरत थी। सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि वामिका और अक्षय के बीच का भरोसा और तालमेल इतना शानदार था कि उन्होंने इस मुश्किल सीन को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया।
 
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फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, "वामिका ने इस सीन के लिए अक्षय पर पूरा भरोसा किया और बिना किसी बाहरी सपोर्ट के इसे आराम से पूरा कर लिया। कैमरे पर दोनों का तालमेल एकदम कुदरती और शानदार दिख रहा था।" सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी वामिका के आत्मविश्वास और अक्षय के साथ उनकी जबरदस्त ट्यूनिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
 
​बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक हिस्सा) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर आ रही 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकार नज़र आएंगे। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है। 'भूत बंगला' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

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