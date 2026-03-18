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जानिए 'धुरंधर' की शूटिंग के बाद आदित्य धर ने रणवीर सिंह से क्या कहा?

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Ranveer Singh
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:51 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:53 IST)
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'धुरंधर 2' अपने पहले पार्ट से लंबी होगी। फिल्म में रणवीर सिंह एक बार फिर हमजा के किरदार में नजर आने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विक्रम भांबरी ने शूटिंग के आखिरी दिन का एक खास पल साझा किया है। 
 
उन्होंने बताया कि उस दिन आदित्य धर ने रणवीर सिंह से कहा, 'रणवीर, तुमने इस फिल्म में लाइफटाइम अचीवमेंट जैसा परफॉर्मेंस दिया है, मेरी बात याद रखना।' और सच कहें तो, हम भी इससे पूरी तरह सहमत हैं।
 
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रणवीर सिंह ने सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं दी है— उन्होंने एक अलग ही स्तर का असर छोड़ा है। इस फिल्म के साथ उन्होंने खुद को देश के बेहतरीन अभिनेताओं में मजबूती से स्थापित कर लिया है और आज के भारतीय सिनेमा में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं।
 
‘धुरंधर’ के साथ उन्होंने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और स्केल, इंटेंसिटी और बॉक्स ऑफिस की परिभाषा बदल दी है। अब ‘धुरंधर 2’ को लेकर जो शुरुआती ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, वे यही संकेत देते हैं कि रणवीर सिंह जल्द ही बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन सकते हैं।
 
उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी बहुमुखी प्रतिभा नहीं, बल्कि हर किरदार के प्रति उनका बेहतरीन समर्पण है। वे सिर्फ एक्टिंग नहीं करते—वे किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं, उस पर छा जाते हैं और ऐसा असर छोड़ते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। इस समय यह साफ है कि उन्हें भारतीय सिनेमा का नंबर 1 स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता।
 
बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को हिंदी सहित सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

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