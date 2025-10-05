Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






छोरियां चली गांव की विनर बनीं अनीता हसनंदानी, ये कंटेस्टेंट रहीं फर्स्ट रनर-अप

Advertiesment
हमें फॉलो करें Zee TV Reality Show

WD Entertainment Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (11:44 IST)
जी टीवी के रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को अपना पहला विनर मिल गया है। अनीता हसनंदानी इस शो की विजेता बनी हैं। वहीं, जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ शो की पहली रनर-अप रहीं। गांव में जयकारों, ढोल-ताशे और जश्न के बीच अनीता हसनंदानी को विजेता घोषित किया गया। 
 
शो का ग्रैंड फिनाले काफी जबरदस्त रहा। फाइनल एपिसोड की शुरुआत शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स के साथ हुई। रणविजय सिंह द्वारा होस्ट किया गया यह सीजन ग्रामीण जीवन की अनछुई सुंदरता को दिखाने और अपने सेलिब्रिटी प्रतिभागियों की क्षमता की परीक्षा लेने के लिए जाना जाता है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee TV (@zeetv)

'छोरियों' ने उन परिवार की मदद भी की, जिन्होंने उन्हें अपने घर में जगह दी थी। डॉली जावेद ने किरण और उनकी मां के लिए 60 हजार रुपए और एक सिलाई मशीन दी। सुरभि मेहरा ने नमन नैतिक की शिक्षा का पूरा जिम्मा लिया। अनीता हसनंदानी ने शगुना बाई के पोते की एजुकेशन की जिम्मेदारी ली। कृष्णा श्रॉफ ने मनीषा को खेती के लिए एक लाख रुपए का सहयोग किया। 
 
शो जीतने के बाद अनीता ने कहा, जब मैंने 'छोरियां चली गांव' का हिस्सा बनने के लिए हामी भरी थी, मुझे पता था कि यह मुझे कम्फर्ट जोन से बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह अनुभव मुझे इतना बदल देगा। पहले दिन से ही मैं खुद से कहती थी मुझे यह जीत आरव और रोहित के लिए चाहिए। वे मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स रहे हैं। 
 
अनीता हसनंदानी रेड्डी एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने अलग-अलग भाषाओं के धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी लोकप्रिय टेलीविजन भूमिकाओं में 'काव्यांजलि' की अंजलि और 'ये है मोहब्बतें' में शगुन के लिए मशहूर हैं। वह रागिनी एमएमएस 2, दस कहानियां और कृष्णा कॉटेज जैसी फिल्मों में नजर आई हैं। 
 
बता दें कि 'छोरियां चली गांव' को मध्यप्रदेश के एक दूर-दराज के गांव में शूट किया गया। शो में अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, सुमुखी सुरेश, अंजुम फाकिह, रमीत संधू, रिहा सुखेजा, एरिका पैकार्ड, सुरभि मेहरा, समृद्धि मेहरा, डॉली जावेद और मायरा मिश्रा शामिल रहीं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राम चरण के दशहरा भाषण ने जीता फैंस का दिल, बताया अपने नाम का मतलब

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels