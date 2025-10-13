माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है, 69 के अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए कही ऐसी बात

बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर अपने बेबाक बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। अन्नू के मन में जो भी होता है वह उसे निसंकोच सभी के सामने कह देते हैं। हाल ही में अन्नू ने एक इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब अन्नू कपूर से पुछा गया कि क्या आपको तमन्ना भाटिया पसंद है। इस पर एक्टर ने कहा, 'माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है।'

इसके बाद शुभंकर, अन्नू को बताते हैं कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि मां अपने बच्चों को ये गाना (आज की रात) सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं। इस पर अन्नू मजाकिया अंदाज में कहते हैं, कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है।

अन्नू ने कहा, एक बार आप उनसे पूछिएगा। मैं होता तो जरूर पूछता कि कितने उम्र के सो जाते हैं। मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और 11 साल पुराना बुड्ढा तो कौन सो जाता है। ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से, अपने अंदाज से या फिर अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।

उन्होंने कहा, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मीठी नींच सो रहे हैं। और भी अगर उनकी कोई इच्छाएं हो तो भगवान उनको सामर्थ दें कि वो उसे पूरा कर सकें। यहीं उनके लिए मेरा आशीर्वाद है।