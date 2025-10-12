Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रुपाली गांगुली ने स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 को लेकर जताई खुशी, कही यह बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Star Parivaar Awards 2025

WD Entertainment Desk

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (16:23 IST)
स्टार प्लस अपने शो, कलाकारों और शानदार सफ़र का जश्न मनाने की परंपरा अपने सबसे पॉपुलर अवॉर्ड शो, स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के साथ जारी रख रहा है। इस साल चैनल और अवॉर्ड्स दोनों अपनी 25 साल की शानदार सफर का जश्न मना रहे हैं। 
 
इस मौके पर स्टार प्लस के पुराने और अभी के शो के स्टार्स ने शिरकत की, जिससे यह शाम यादगार और ग्लैमरस बन गई। अवॉर्ड्स उन सबसे पॉपुलर शो और टैलेंटेड कलाकारों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने सालों में अपना मुकाम बनाया है।
 
webdunia
इस खास मौके पर बात करते हुए रूपाली गांगुली ने कहा, यह साल वाकई खास है, सिर्फ एक एक्टर होने के नाते नहीं, बल्कि स्टार प्लस परिवार का हिस्सा होने के नाते भी, जो अपनी 25 शानदार साल कहानियों, भावनाओं और दुनिया भर के दर्शकों से बने खूबसूरत रिश्तों के सिल्वर जुबली का जश्न मना रहा है।
 
उन्होंने कहा, स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 में मुझे 25 शानदार मांओं के साथ परफॉर्म करने का खास मौका मिला, जिनमें से हर एक ने स्टेज पर अपनी ऊर्जा, गरिमा और जुनून से माहौल को शानदार बना दिया। इस साल मेरे लिए एक और खास वजह है, इंडस्ट्री में मेरे अपने 25 साल पूरे हो गए हैं, जिससे ये जश्न और भी यादगार बन गया है। 
 
रुपाली ने कहा, राजन जी के भी 25 साल पूरे हुए हैं, और मज़ेदार बात ये है कि हमने अपनी शुरुआत एक साथ 2000 में की थी। उनका पहला शो डायरेक्टर के तौर पर और मेरा पहला शो लीड एक्टर के रूप में। स्टार प्लस के साथ मेरा सफर संजीवनी से शुरू हुआ था, करीब 20 साल पहले, जिसके बाद कहानी घर घर की और सराभाई vs सराभाई जैसे यादगार शो आए। इन सबने मेरा सफर और कामयाबी में बड़ा रोल निभाया। इसलिए स्टार प्लस के 25 साल, 25 मांओं और मेरे अपने 25 साल का ये जश्न मेरे दिल के बहुत करीब है।
 
स्टार परिवार अवार्ड्स 2025 एक शानदार शो होने वाला है, जिसमें बढ़िया परफॉर्मेंस, दिल छू लेने वाले मिलन और स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा सितारे नजर आएंगे। दर्शक एक ऐसी शाम का मज़ा लेंगे, जो जोश, यादों और मस्ती से भरी होगी, क्योंकि अलग-अलग समय के लोकप्रिय किरदार और सितारे चैनल की शानदार कहानी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद डरीं संगीता बिजलानी, फायर आर्म लाइसेंस के लिए दिया आवेदन

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels