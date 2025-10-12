Hanuman Chalisa

फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद डरीं संगीता बिजलानी, फायर आर्म लाइसेंस के लिए दिया आवेदन

WD Entertainment Desk

रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (16:15 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस और सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के पुणे स्थित फार्महाउस पर जुलाई के महीने में चोरी हो गई है। चोरों ने एक्ट्रेस के फार्महाउस पर जमकर उत्पात मचाया था और इसे तहस-नहस कर दिया था। फार्महाउस पर हुई चोरी के बाद से संगीता सदमे और तनाव में हैं। 
 
इस चोरी में संगीता को कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी। वहीं अब इस घटना पर संगीता ने खुलकर बात की है। उन्होंने पुणे में एक पुरस्कार समारोह में इस घटना पर अपनी बात रखी। संगीता ने बताया कि वह खासतौर पर पुणे एसपी संदीप सिंह गिल से मिलने आई थीं ताकि इस मामले की जांच तेज की जा सके।
 
webdunia
संगीता ने एसपी से चोरी की जांच की स्थिति के बारे में पूछा। एक्ट्रेस ने अपनी सुरक्षा को लेकर फायरआर्म लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया है। पुलिस ने अनुसार जुलाई में कुछ अनजान लोगों ने संगीता के फार्महाउस में घुसकर फ्रिज, टीवी और फर्नीचर जैसे सामान को तोड़ा-फोड़ा और दीवारों पर आपत्तिजनक ग्रैफिटी भी लिखी। उन्होंने से पचास हजार रुपए कैश भी चुरा लिया।
 
एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में संगीता ने कहा, मैं पिछले 20 साल से पवना में रह रही हूं। ये मेरा घर रहा है, लेकिन इस चोरी की भयानक घटना को तीन महीने से ज्यादा हो गए, फिर भी कोई समाधान नहीं है। हालांकि संदीप सिंह गिल ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस इस मामले की गहराई में जाकर दोषियों को पकड़ाएगी। फार्महाउस पर चोरी और तोड़फोड़ हुई है, जो बहुत डरावना था। लकी हूं कि मैं उस वक्त वहां नहीं थी। घर के अंदर दीवारों पर अश्लील चीजें लिखी गईं थीं।
 
संगीता ने कहा, पवना में कई वृद्ध नागरिक और परिवार रहते हैं, सुरक्षा बहुत जरूरी है। इन हालिया घटनाओं के बाद इलाके के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस हादसे के बाद मैंने पुणे रूरल पुलिस से फायरआर्म लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। एक और के तौर पर अगर मैं अकेले घर जाती हूं तो कुछ सेफ्टी होना जरूरी है। 

