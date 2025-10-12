dipawali

दिलजीत दोसांझ के बाद एक और एक्टर ने किया 'नो एंट्री 2' से Exit, फिर उलझी बोनी कपूर की फिल्म!

WD Entertainment Desk

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (15:04 IST)
फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म 'नो एंट्री' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। बीते काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल 'नो एंट्री 2' को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि इस फिल्म पर ग्रहण चल रहा है। मेकर्स ने बड़ी मुश्किल से फिल्म की कास्टिंग फाइनल की गई थी। 
 
'नो एंट्री 2' में लीड रोल में अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन को साइन किया गया था। लेकिन बीते दिनों खबर आई कि दिलजीत दोसांझ ने फिल्म छोड़ दी है। अब एक और एक्टर ने 'नो एंट्री 2' से किनारा कर लिया है। 
 
मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार दिलजीत दोसांझ के बाद वरुण धवन ने भी 'नो एंट्री 2' से किनारा कर लिया है। वरुण धवन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम है। 
 
फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया कि वरुण धवन नो एंट्री 2 के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ के फिल्म से बाहर होने के बाद चीजें बदल गई और उलझ भी गई। फिलहाल वरुण की डेट्स भेड़िया 2 के लिए रिजर्व हैं। कोशिश की जा रही है कि उनके साथ डेट्स को लेकर चल रहे इश्यू को सॉल्व किया जाए। 
 
हालांकि वरुण धवन के 'नो एंट्री 2' से बाहर होने को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। 'नो एंट्री 2' को अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे, जबकि बोनी कपूर प्रोड्यूसर हैं। 

