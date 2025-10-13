dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पूजा हेगड़े को स्कूल के दिनों से था मॉडलिंग का शौक, रह चुकी हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 रनर-अप

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pooja Hegde Birthday

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (10:41 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ। पूजा को स्कूल के दिनों से फैशन और मॉडलिंग का शौक था, इस कारण वह स्कूली और कॉलेज के दिनों से ही इन सभी प्रतियोगितायोँ में हिस्सा लिया करती थीं। पूजा हेगड़े ने मिस इंडिया 2009 प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन मिस इंडिया टैलेंटेड 2009 का सम्मान जीतने के बावजूद शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं। 
 
पूजा हेगड़े ने अगले वर्ष फिर से आवेदन किया और मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में दूसरी रनर-अप रहीं। इस प्रतियोगिता के बाद उन्हें दक्षिण की फिल्मों में मौका मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2012 मे तमिल फिल्म मुगमोदो से की थी। इस फिल्म में उनके अभिनेता जीवा थे। 
 
webdunia
इसके बाद पूजा वर्ष 2014 में तेलगु फिल्म ओका लैला कोसम में नाग चैतन्य के साथ दिखाई दीं। पूजा हेगड़े ने वर्ष 2016 में प्रदर्शित मोहनजोदाड़ो से बॉलीवुड में अपने सिने करियर की शुरूआत की। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी फिल्म मोहनाजोदाड़ो में पूजा हेगड़े ने रितिक रोशन के साथ काम किया। 
 
वर्ष 2019 में पूजा हेगड़े ने सुपरहिट हिंदी फिल्म हासउफुल में काम किया। वर्ष 2021 में पूजा हेगड़े ने प्रभास के साथ फिल्म राधेश्याम और वर्ष 2022 में रणवीर सिंह के साथ फिल्म सर्कस में काम किया। वर्ष 2023 में पूजा हेगड़े, सलमान खान के साथ फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में नजर आईं। 
 
webdunia
पूजा हेगड़े ने अपने सिने करियर में तमिल, तेलगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। पूजा हेगड़े को तेलुगु सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। पूजा हेगड़े अपने फाउंडेशन ऑल अबाउट लव के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में देश भर के वंचित बच्चों को सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करती है।
 
पूजा वर्ष 2021 के लिए दक्षिण सिनेमा में इंस्टाग्राम पर फोर्ब्स इंडिया के सबसे प्रभावशाली सितारों में 7वें स्थान पर रहीं। पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्मों में सूर्या 44 और थलपति 69 प्रमुख है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रुपाली गांगुली ने स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 को लेकर जताई खुशी, कही यह बात

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels