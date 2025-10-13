Bigg Boss 19 में हुआ शॉकिंग एलिमिनेशन, मास्टरमाइंड कहे जा रहे जीशान कादरी हुए बाहर

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में एक शॉकिंग एलिमिनेशन हो गया है। शो के मास्टरमाइंड माने जा रहे जीशान कादरी घर से बाहर हो गए हैं। जीशान से पहले नतालिया जानोस्जेक, आवेज दरबार, नगमा 'बिग बॉस' से बाहर हो चुके हैं।
पिछले हफ्ते 'बिग बॉस 19' से कोई बाहर नहीं हुआ था। इस हफ्ते 6 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया गया था। इनमें बसीर अली, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रनीत मोरे, मृदुल तिवारी और अशनूर कौर शामिल थे। जीशान को कम वोट मिले और वह शो से बाहर हो गए।
बताया जा रहा है कि जीशान के बाद एक और कंटेस्टेंट शो से आउट होने वाला है। वीकेंड का वार के तुरंत बाद घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ। इस बार नॉमिनेशन जल्दी हुए, जिससे माना जा रहा है कि इस हफ्ते ही एक और कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा।
नमिनेशन टास्क में कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को रास्ते से हटाने के लिए पानी पुरी खिलानी होगी। हाल ही में जारी प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज को पानी पुरी खिलाई जाती है। लेकिन इस दौरान अमाल जिस तरीके से अभिषेक को पानी पुरी खुलाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है और फिर झगड़ा हो जाता है।