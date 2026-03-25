'धुरंधर 2' में भारत विरोधी डायलॉग पर अर्जुन रामपाल ने मांगी माफी, बोले- मैं दिल से हूं देशभक्त

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकार अहम करदार में हैं। फिल्म में अर्जुन रामपाल ने मेजर ‍इकबाल का किरदार निभाया है।

'धुरंधर 2' के कई सीन में अर्जुन रामपाल का किरदार भारत की बुराई करता और पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे लगाता नजर आता है। अब अर्जुन रामपाल ने इसके लिए माफी मांगी है। एक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Arjun Rampal says “Sorry I abused India so much in the movie, I am patriotic at heart-Bharat Mata Ki Jai”



Normally this should warm the heart of every Indian but guess who got heartburn instead?



Abdul Basit’s “BFF” Shobhaa Na-De



Epic meltdown pic.twitter.com/hsnXeF6hFx — Sameer (@BesuraTaansane) March 24, 2026

हाल ही में मुंबई में आयोजित एक अवॉर्ड समारोह में जब अर्जुन रामपाल अपना ट्रॉफी लेने मंच पर पहुंचे, तो माहौल भावुक हो गया, जब उन्होंने फिल्म में अपने नकारात्मक किरदार 'मेजर इकबाल' पर बात करते हुए माफी मांगी। अर्जुन कहते हैं, जब आदित्य धर ने मुझे 26/11 का वह सीक्वेंस सुनाया, तो मुझे लगा कि यह मेरा बदला लेने का मौका है। पर्दे पर उस विलेन को जीना मेरे लिए बरसों के दबे गुस्से को निकालने जैसा था।"

अर्जुन कहते हैं, माफ करना, मैंने फिल्म में भारत को इतनी गालियां दी, लेकिन मैं दिल से देशभक्त हूं। वह आखिरी में कहते हैं 'भारत माता की जय।'

फिल्म में अर्जुन रामपाल ने आईएसआई के मास्टरमाइंड मेजर इकबाल की भूमिका निभाई है। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के अनुसार, यह किरदार वास्तविक जीवन के खूंखार आतंकी इलियास कश्मीरी से प्रेरित बताया जा रहा है। इलियास कश्मीरी, जो कभी पाकिस्तानी विशेष बल का हिस्सा था और बाद में वैश्विक आतंकी नेटवर्क का चेहरा बना, 26/11 हमलों के पीछे की प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता था।