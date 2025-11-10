Hanuman Chalisa

सूरज बड़जात्या के नए प्रेम बने आयुष्मान खुराना, 'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी वाघ संग आएंगे नजर

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (11:52 IST)
फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या अपनी पारिवारिक और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के करियर को भी ऊंचाईयों तक पहुंचाया। सूरज बड़जात्या की हर फिल्म में सलमान के किरदार का नाम प्रेम रहा है। वहीं अब सूरज बड़जात्या की फिल्मों में एक नए प्रेम की एंट्री हो गई है। 
 
आयुष्मान खुराना जल्द ही सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वह प्रेम का किरदार निभाने वाले हैं। यह फिल्म प्रेम के नए युग की कहानी होगी, जिसमें प्यार को आज के युवाओं के नजरिए से दिखाया जाएगा।
 
वहीं फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस शरवरी वाघ को कास्ट किया गया है। खबरों के अनुसार फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई के एक स्टूडियो में करीब सात दिनों तक चले शूटिंग शेड्यूल में फिल्म का पहला गाना शूट किया गया। यह गाना दोनों लीड एक्टर के साथ करीब 200 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ फिल्माया गया। 
 
फिल्म का अगला शेड्यूल मुंबई के महबूब स्टूडियो में शूट किया जाएगा, जो करीब दो महीने चलेगा। इस दौरान फिल्म के 80% हिस्से शूट होंगे, जिनमें फैमिली ड्रामा, इमोशनल और रोमांटिक सीन शामिल होंगे। टीम का लक्ष्य है कि जनवरी 2026 तक फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली जाए। 
 

Bigg Boss 19 से खत्म हुआ अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का सफर, इस वजह से प्रणित मोरे पर भड़के फैंस

