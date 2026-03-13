शिखर धवन के साथ लौट रहा Battleground Season 2, इस दिन Amazon MX Player पर होगा प्रीमियर

भारत में फिटनेस आधारित रियलिटी शो की दुनिया में हलचल मचाने वाले शो 'बैटलग्राउंड' का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है। पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद Rusk Media ने आधिकारिक तौर पर 'Battleground Season 2' का ऐलान कर दिया है।

यह हाई-इंटेंसिटी फिटनेस रियलिटी शो अप्रैल 2026 से भारत के लोकप्रिय फ्री प्रीमियम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon MX Player पर स्ट्रीम किया जाएगा। मेकर्स का कहना है कि इस बार शो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होगा, जिससे फिटनेस और रियलिटी एंटरटेनमेंट का स्तर और ऊंचा उठेगा।

पहले सीजन ने बनाया था बड़ा रिकॉर्ड Battleground का पहला सीजन लॉन्च होते ही चर्चा का विषय बन गया था। यह शो एक अनोखे फिटनेस रियलिटी फॉर्मेट पर आधारित था, जिसमें फिटनेस प्रेमियों और उभरते एथलीट्स को कठिन शारीरिक चुनौतियों और रणनीतिक टास्क के जरिए अपनी ताकत और मानसिक क्षमता साबित करनी होती थी। पहले सीजन में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और उन्हें 28 दिनों तक चलने वाली कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना पड़ा था।

प्रतियोगियों को चार अलग-अलग टीमों में बांटा गया था और उन्हें फिटनेस और लाइफस्टाइल के जाने-माने मेंटर्स से ट्रेनिंग मिली थी। शो में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन सुपर मेंटर की भूमिका में नजर आए थे, जिससे शो को और ज्यादा लोकप्रियता मिली।

दर्शकों और ब्रांड्स से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स पहले सीजन को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में शामिल हो गया। डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस शो को काफी सराहना मिली। IWMBuzz Digital Awards 2025 में इसे “Most Popular Non-Fiction Show” का पुरस्कार भी मिला।

इसके अलावा कई बड़े ब्रांड्स ने भी इस शो के साथ साझेदारी की। इनमें Honda BigWing, Charged, American Pistachio Growers, BigMuscles Nutrition, RiteBite Max Protein, PLIX और Sparsh CCTV जैसे ब्रांड शामिल रहे। इससे यह साफ हुआ कि Battleground सिर्फ एक शो नहीं बल्कि युवा और फिटनेस ऑडियंस तक पहुंचने का एक मजबूत ब्रांड प्लेटफॉर्म बन चुका है।

Season 2 में और बढ़ेगा रोमांच अब दूसरे सीजन में मेकर्स ने प्रतियोगिता को और भी ज्यादा कठिन और रोमांचक बनाने की तैयारी की है। नए सीजन में और ज्यादा फिजिकल चैलेंज, मजबूत प्रतियोगिता और मेंटर्स की गहरी भागीदारी देखने को मिलेगी। शो का मूल उद्देश्य वही रहेगा—भारत के अगले फिटनेस आइकन्स को खोज निकालना और उन्हें एक बड़ा मंच देना।

Rusk Media के सीईओ और को-फाउंडर मयंक यादव के अनुसार Battleground को हमेशा एक साधारण शो से ज्यादा के रूप में सोचा गया था। उनका कहना है कि पहले सीजन ने यह साबित कर दिया कि भारत में प्रेरणादायक और प्रतिस्पर्धी फिटनेस कंटेंट के लिए दर्शकों की जबरदस्त मांग है। उन्होंने कहा कि दूसरे सीजन में शो को और ज्यादा बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा।

वहीं Rusk Ads के प्रमुख राहुल अरोड़ा ने कहा कि Battleground सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ब्रांड्स के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले सीजन में विज्ञापनदाताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिली और अब दूसरे सीजन में और ज्यादा ब्रांड्स को इस इकोसिस्टम से जोड़ने की योजना है।

अप्रैल 2026 में होगी धमाकेदार वापसी मजबूत फैन बेस, सफल पहला सीजन और बड़ा प्रोडक्शन स्केल—इन सबके साथ Battleground Season 2 अप्रैल 2026 में Amazon MX Player पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है। मेकर्स का कहना है कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन होगा और भारत के नए फिटनेस स्टार्स उभरकर सामने आएंगे।