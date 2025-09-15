Bigg Boss 19 : युद्ध के मैदान में बदला बिग बॉस का घर, कुनिका की वजह से शहबाज और अभिषेक में हुई हाथापाई

'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में जहां अभी तक कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी देखने को मिल रही थी, अब यह हाथापाई तक पहुंच गई है। शो में दो कंटेस्टेंट के बीच बड़ी लड़ाई हो गई। दोनों अपने-अपने दोस्तों को सपोर्ट करने में इतना आगे निकल गए कि बात हाथापाई तक जा पहुंची।
हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमों में घर के कैप्टन अमान मलिक हाउस ड्यूटी के लिए कुनिका को फटकार लगाते दिख रहे हैं। वह किचन की जिम्मेदारियों को लेकर कुनिका पर भड़क रहे है। अमाल कहते हैं, मैं बहुत सम्मान करता रहा हूं आपका, आप क्यों किचन की बात कर रही हैंह? जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
इस पर कुनिका कहती हैं, इस तरह वो इज्जत करते हैं। अमाल जवाब देते हैं, इज्जत देने का ये मतलब नहीं कि मैं नौकर बन जाऊं। कुनिका कहती हैं, रिस्पेक्ट शो मत करो अगर दिल में ना हो। इसके बाद अभिषेक जवाब में कहते हैं, रिस्पेक्ट कमानी होती है।
इसके बाद शहबाज बादेशा लड़ाई में कूद पड़ते हैं और कुनिका को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि दिन में तुम हलवा मांगते हो उनसे खाने को और अब ऐसे बाते करते हो। इसके बाद दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है। अभिषेक भी भड़कते हुए शहबाज से कहते हैं, अभी अभी आया है तू ज्यादा मत बोल।
अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपना आपा खो देते हैं। दोनों एक दूसरे संग हाथापाई तक करने लगते हैं। बाकी घरवाले दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। बाद में बिग बॉस को आकर लड़ाई रुकवानी पड़ती है।
बताया जा रहा है कि हाथापाई करने की वजह से अभिषके और शहबाज को बिग बॉस ने कड़ी सजा सुनाई है। दोनों को पुरे सीजन के लिए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है।