77वे एमी अवॉर्ड्स में द स्टूडियो ने रचा इतिहास, 13 अवॉर्ड किए अपने नाम, देखिए विनर्स की फुल लिस्ट

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (10:54 IST)
टेलीविजन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एमी अवॉर्ड्स का आयोजन 14 सितंबर को लॉस एंजिल्स के आइकॉनिक पीकॉक थियेटर में हुआ। 77वें एमी अवॉर्ड्स को एक्टर नैट बारगेट्स ने होस्ट किया। सेठ रोजेन की 'द स्टूडियो' ने 13 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रचा दिया। 
 
'द स्टूडियो' शो एक ही सीजन में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली कॉमेडी सीरीज बन गई है। ट्रैमेल टिलमैन और ब्रिट लोअर ने 'सेवरेंस' में अपनी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस अवॉर्ड जीते, जबकि 15 वर्षीय ओवेन कूपर ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया।
 
देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट- 
  • आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज - द पिट 
  • आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज - ब्रिट लोअर (सेवरेंस)
  • आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज - नोआ वाइल (द पिट) 
  • आउटस्टैंडिंग स्पोर्टिंग एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज - कैथरीन लानासा (द पिट)
  • आउटस्टैंडिंग स्पोर्टिंग एक्टर इन ड्रामा सीरीज - ट्रामेल टिलमैन (सेवरेंस)
  • आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज - मेरिट वेवर (सेवरेंस)
  • आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज - शॉन हैटोसी (द पिट)
 
  • आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज - द स्टूडियो
  • आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज - जीन स्मार्ट (हीक्स)
  • आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज - सेठ रोजेन (द स्टूडियो)
  • आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज - हन्ना ईनबिंदर (हैक्स)
  • आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज - जेफ हिलर (समबडी समव्हेयर)
 
  • आउटस्टैंडिंग लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज - एडोलसेंस
  • आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज और मूवी - क्रिस्टिन मिलियोटी (द पेंगुइन)
  • आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज और मूवी - स्टीफन ग्राहम (एडोलसेंस)
  • आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज और मूवी - एरिन डोहर्टी (एडोलसेंस)
  • आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज और मूवी - ओवेन कूपर (एडोलसेंस)
  • बेस्ट राइटिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज और मूवी - जैक थॉर्न और स्टीवन ग्राहम (एडोलसेंस)
 
  • आउटस्टैंडिंग रियलिटी कॉम्पिटिशन प्रोग्राम - द ट्रैटर्स
  • आउटस्टैंडिंग टॉक सीरीज - द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट
  • बेस्ट राइटिंग इन कॉमेडी सीरीज - सेट रोगन, एवान गोल्डबर्ग, पीटर हुयक, एलेक्स और फ्रीदा (द स्टूडियो)
 

