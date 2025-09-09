ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केस

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shalini

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (12:00 IST)
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और लेखक-निर्देशक जीशान कादरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। टीवी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर शालिनी चौधरी, जिन्हें आहट और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज़ में देखा गया है, ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि जैशान ने उनकी Audi A6 कार चुरा ली और विवाद के दौरान उन पर हमला भी किया।
 
दरअसल, शालिनी और जीशान के बीच कामकाजी रिश्ता एक विश्वास और भरोसे के रिश्ते में बदल गया था। शालिनी ने न सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स में निवेश किया बल्कि हलाहल फिल्म तक को प्रोड्यूस किया। बाद में जीशान ने उनसे Sony SAB के नए शो April पर काम करने की बात की और कार न होने का बहाना बनाकर उनकी Audi उधार ली। लेकिन कार लेने के बाद वह शालिनी के कॉल्स से बचने लगे।
 
जब शालिनी ने पुलिस में शिकायत करने की सोची, तो जीशान ने उन्हें धमकाया और दूसरे लोगों से दबाव बनवाया। इसके बावजूद 18 अगस्त 2022 को पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। आज भले ही जीशान बिग बॉस के घर में चर्चाओं में हों, लेकिन उनका यह अतीत रिश्तों और भरोसे से खिलवाड़ की सच्चाई सामने लाता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफर

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels