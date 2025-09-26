क्या आप जानते हैं चंकी पांडे का असली नाम, बॉलीवुड में काम नहीं मिलने पर बांग्लादेश जाकर बन गए थे सुपरस्टार

Biodata Maker

26 सितम्बर 2025
बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। 26 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्में सुयश पांडे को बचपन में उनकी नैनी उन्हें प्यार से 'चंकी' कहकर बुलाती थीं और आगे चलकर यही नाम उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने 1987 में फिल्म 'आग ही आग' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 
 
चंकी पांडे ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 90 के दशक में सलमान, आमिर और शाहरुख खान जैसे सितारों के आगे चंकी पांडे का करियर धीमा पड़ गया। एक वक्त ऐसा भी था जब चंकी पांडे को बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वे बांग्लादेश पहुंच गए थे। 
 
webdunia
इतना ही नहीं चंकी पांडे बांग्लादेश के सुपरस्टार भी बन गए थे। लोग उन्हें 'बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन' कहने लगे थे। चंकी पांडे ने 100 से ज्यादा बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया और जबरदस्त सफलता हासिल की। कई सालों तक बांग्लादेशी फिल्मों में काम करने के बाद चंकी पांडे ने फिर से बॉलीवुड में वापसी की। 

बीते दिनों चंकी पांडे ने एक इंटरव्यू में अपने बुरे दौर के बारे में बात की थी। चंकी पांडे ने बताया था कि कैसे बांग्लादेश जाकर उन्होंने 4-5 साल तक वहीं काम किया और उसे अपना दूसरा घर बना लिया।

चंकी पांडे ने बेटी अनन्या से बात करते हुए कहा था, तुम कभी सेट पर क्यों नहीं आईं क्योंकि जब तुम्हारी मां और मेरी शादी हुई, मैं तभी बांग्लादेश से लौटा था और अपने लिए काम तलाश रहा था। मैं कभी तुम्हें या तुम्हारी मां को सेट पर बुलाने की बात में नहीं पड़ा, और तब से यह ऐसे ही चलता आया।
 
webdunia
चंकी पांडे ने कहा था, मैंने काम करना बंद नहीं किया। बल्कि वहां एक इवेंट्स कंपनी खोल ली और इवेंट्स करने लगा। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा और जमीन खरीदने-बेचने लगा। सोचो मैंने घर-घर जाकर काम किया। मैंने अपना ईगो अपने अंदर रखा और सोचा कि मुझे सर्वाइव करना है।
 
उन्होंने कहा था, मैं आर्थिक तौर पर बुरी तरह टूट गया था। काम नहीं था, पर मैं माता-पिता से पैसे नहीं लेना चाहता था। अगर आप एक लड़के हो और अपना करियर शुरू कर चुके हो, तो आप वापस जाकर मां-बाप से पैसे नहीं मांग सकते। मैंने उन्हें कभी पता चलने ही नहीं दिया कि क्या हो रहा था। 
 

