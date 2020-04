कोरोना वायरस से जंग में अमिताभ बच्चन ने किया सप्लाई योद्धाओं को सलाम, शेयर किया वीडियो

T 3495 - I express my sincere gratitude to all #SupplyWarriors who are risking their lives every day to serve the nation. We salute your determination towards keeping #India connected amidst lockdown.#IndiaFightsCorona @PMOIndia @COVIDNewsByMIB @MIB_India @swachhbharat pic.twitter.com/zug66fL3Zq