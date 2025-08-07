Hanuman Chalisa

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूज

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (11:02 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दीपिका की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है। 
 
वहीं अब दीपिका पादुकोण ने एक नया इतिहास रच दिया है। दीपिका पादुकोण की एक प्रमोशनल रील ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो का खिताब अपने नाम किया है। दीपिका की इस इंस्टाग्राम रील को 1.9 बिलियन यानी 190 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज ‍मिले हैं। 
 
दीपिका पादुकोण की यह रील 9 जून को होटल चेन हिल्टन के साथ एक पेड पार्टनरशिप के तहत पोस्ट की गई थी। इस रील ने केवल 8 हफ्तों में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रीलों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो (503 मिलियन व्यूज) और हार्दिक पांड्या की BGMI पार्टनरशिप वीडियो (1.6 बिलियन व्यूज) शामिल थी। 
 
दीपिका पादुकोण की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर दीपिका के 80 मिलियन फॉलोअर्स है। दीपिका आखिरी बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं। 

