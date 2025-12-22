Biodata Maker

धुरंधर बनी बॉक्स ऑफिस डायनासोर, तीसरे वीकेंड में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर 579 करोड़ रुपये का कलेक्शन

dhurandhar third weekend record box office 579 crore hindi

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (12:33 IST)
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर अब सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की इतिहास बदलने वाली फिल्म बन चुकी है। तीसरे वीकेंड में इस फिल्म ने ऐसा प्रदर्शन किया, जो आज तक कोई भी हिंदी फिल्म नहीं कर पाई थी। धुरंधर ने अपने तीसरे वीकेंड में करीब 99.70 करोड़ रुपये की कमाई की और लगभग 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू लिया।
 
इससे पहले तीसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड फिल्म छावा के नाम था, जिसने 60.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। धुरंधर ने इस रिकॉर्ड को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया।
 
Avatar जैसी हॉलीवुड फिल्म भी पड़ी फीकी
दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म Avatar भी शुक्रवार को रिलीज हुई, लेकिन इसके बावजूद धुरंधर का दबदबा कम नहीं हुआ। भारतीय दर्शकों ने साफ दिखा दिया कि जब किसी फिल्म को दिल से अपनाया जाता है, तो कोई भी बड़ी रिलीज उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती।
 
धुरंधर की यह ऐतिहासिक सफलता यह भी साबित करती है कि नकारात्मक चर्चाएं या आलोचनाएं उस फिल्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकतीं, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा हो।
 
तीसरे वीकेंड की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म
धुरंधर अब हिंदी सिनेमा के इतिहास में तीसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इसके बाद जिन फिल्मों का नाम आता है, उनमें छावा, पुष्पा 2 (हिंदी), स्त्री 2 और बाहुबली 2 (हिंदी) जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर शामिल हैं। लेकिन धुरंधर ने इन सभी को काफी पीछे छोड़ते हुए नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।
 
तीसरे हफ्ते का दिन-वार प्रदर्शन
तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार शानदार रही। शुक्रवार को फिल्म ने करीब 23.70 करोड़ रुपये, शनिवार को 35.70 करोड़ रुपये और रविवार को 40.30 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह सिर्फ तीसरे वीकेंड का कुल कलेक्शन 99.70 करोड़ रुपये रहा।
 
अब तक का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अगर पूरी कमाई पर नजर डालें तो धुरंधर का प्रदर्शन और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 218 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई और बढ़ी और यह आंकड़ा 261.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तीसरे वीकेंड की रिकॉर्डतोड़ कमाई जोड़ने के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 579.20 करोड़ रुपये हो चुका है।
 
धुरंधर बनी ‘बॉक्स ऑफिस डायनासोर’
बॉक्स ऑफिस ट्रेड में धुरंधर को अब ‘बॉक्स ऑफिस डायनासोर’ कहा जा रहा है, क्योंकि यह फिल्म अपने रास्ते में आने वाले हर रिकॉर्ड को कुचलती जा रही है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म 700 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर सकती है।

