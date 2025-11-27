Festival Posters

गोल्डन मिरर गाउन में दिशा पाटनी का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (16:08 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी सिजलिंग तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
इस बार दिशा ने गोल्डन कलर की चमचमाती ड्रेस में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। दिशा के इस ऑफशोल्डर गाउन पर खूबसूरत मिरर वर्क किया गया है। 
 
webdunia
‍गाउन के साथ दिशा ने एक दुप्पटा भी कैरी किया है। गाउन का फिटेड सिल्हूट और मॉर्डन कट दिशा पाटनी के फिगर को खूबसूरती से शोकेस कर रहा है। 
 
webdunia
एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप, बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने गले में डायमंड चोकर नेकलेस कैरी किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में दिशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह अपना बैक फ्लॉन्ट कर रही हैं तो भी क्लीवेज दिखा रही हैं। 
 
webdunia
दिशा पाटनी का यह हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। 

