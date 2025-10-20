Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Esha Gupta bikini photos

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।
 
webdunia
इस तस्वीर में ईशा गुप्ता व्हाइट एंड ब्लू कलर की बिकिनी में समंदर किनारे बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
रेड बिकिनी पहने ईशा समंदर किनारे अराम फरमाती दिख रही हैं। ईशा का कर्वी फिगर देखने लायक है। 
 
webdunia
पर्पल बिकिनी पहने ईशा गुप्ता रेत पर वॉक करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
ग्रीन बिकिनी में ईशा का बोल्ड अंदाज देखने लायक है। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बचपन में नीना गुप्ता का डॉक्टर और टेलर ने किया था शोषण, इस वजह से मां को नहीं बताया

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels