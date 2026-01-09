rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फराह खान ने 8 साल छोटे शिरीष कंदर संग की थी शादी, दिलचस्प है लव स्टोरी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Farah Khan birthday

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (11:57 IST)
बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फराह का जन्म 1965 में स्टैंटमैन कामरान खान और मेनका ईरानी के घर हुआ था। फराह का बचपन से ही फिल्मों और डांस से लगाव था। 
 
फराह ने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1987 में उन्होंने फिल्म 'जलवा' में बतौर डांसर काम मिला। वह फिल्म के गाने फीलिंग हॉट हॉट में अर्चना पूरन सिंह के पीछे डांस करती नजर आई थीं। इसके बाद फराह बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करने लगीं। 
 
webdunia
फराह खान की लव लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने अपने से 8 साल छोटे शिरीष कुंदर संग शादी रचाई है। शिरीष ने फिल्म इंडस्ट्री में एडिटर के तौर पर काम किया है। फराह से शिरीष की पहली मुलाकात फिल्म 'मैं हूं ना' के सेट पर हुई थी।
 
सेट पर दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़ाई एक दिन प्यार में बदल जाएगी। और दोनों शादी कर लेंगे। शिरीष ने फराह के सामने पहले प्रपोजल रखा था। लेकिन वे टाइमपास नहीं करना चाहते थे, बल्कि फराह के साथ अपना भविष्य देख रहे थे।
 
फराह ने टॉक शो के दौरान बताया था, शिरीष ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो चली जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम सीरियस हो और हम शादी करने जा रहे हैं तो ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे।
 
शिरीष और फराह ने 2004 में पहले रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर साउथ इंडियन स्टाइल में शादी और निकाह किया। 2008 में फराह ने तीन बच्चों को जन्म दिया। उनके बेटे का नाम ज़ार और बेटियों का नाम दीवा और अन्या है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या 'लव एंड वॉर' के गाने की हो रही तैयारी? रणबीर कपूर–आलिया भट्ट संग भंसाली के ऑफिस में दिखे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels