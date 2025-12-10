Hanuman Chalisa

शाहरुख या सलमान नहीं, साल 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा इस बॉलीवुड के इस खान को किया गया सबसे ज्यादा सर्च

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (15:43 IST)
साल 2025 मनोरंजन जगत के लिए अच्छा रहा है। इस बार जहां कई नए चेहरों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, वहीं कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया से अलिवदा भी लिया। 2025 खत्म होते-होते इस साल की लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें टॉप सर्च्ड फिल्मों से लेकर उन सितारों की भी लिस्ट है जिन्हें लोगों ने गूगल पर साल 2025 में सबसे अधिक सर्च किया है।
 
हाल ही में गूगल इंडिया ने 2025 की सबसे अधिक सर्च किए गए सेलेब्स की एक लिस्ट जारी की है। आइए देखते हैं गूगल पर 2025 में किन 4 सेलेब्स को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। 
 
webdunia
1. सैफ अली खान 
इस लिस्ट में पहले नंबर 2र सैफ अली खान का नाम है। सैफ ने शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसी खान तिकड़ी को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। सैफ को सबसे ज्यादा सर्च किए जाने की वजह उनपर घर में घुसकर हुए हमला है। 
 
webdunia
2. अहान पांडे 
फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर अहान पांडे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। 
 
webdunia
3. रणवीर अल्लाहबादिया
गूगल की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया का नाम है। रणवीर ने समय रैना के शो में एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। 
 
webdunia
4. अनीत पड्डा 
अहान पांडे के साथ ही 'सैयारा' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अनीत पड्डा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है।

