Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तलाक और ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, 24 साल की इस एक्ट्रेस संग जुड़ा नाम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Hardik Pandya new girlfriend

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (11:53 IST)
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक की लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो गई थी। वह ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे थे। 
 
जैस्मिन वालिया अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को चीयर करते दिखती थीं। लेकिन बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी वायरल हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब जैस्मिन से अलग होने के बाद हार्दिक की लाइफ में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। 
 
webdunia
खबरों के अनुसार हार्दिक पांड्या अब एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। दोनों की डेटिंग की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है। हालांकि हार्दिक और माहिका ने अपने अफेयर की खबरों को कंफर्म नहीं किया है। 
 
कौन हैं माहिका शर्मा 
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड की उम्र 24 साल है। वह दिल्ली की रहने वाली हैं। माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वह कई नेशनल और इंटरनेशनल फैशन शो में अपनी मॉडलिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं। 
 
webdunia
मॉडिलिंग के साथ-साथ माहिका शर्मा ने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ अजमाया है। वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं। माहिका कई फिल्मों में छोटे रोल भी कर चुकी हैं। वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। 
 
माहिका शर्मा को हाल ही में एशिया कप 2025 के दुबई में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान स्टेडियम में स्पॉट किया गया था। इसके बाद से ही हार्दिक पांड्या और माहिका की नजदिकियों की खबरें तेज हो गई है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बचपन से अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं शबाना आजमी, पहली फिल्म के लिए ही हासिल किया अवॉर्ड

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels