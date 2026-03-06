Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जाह्नवी कपूर के जन्मदिन पर पेड्डी मेकर्स का खास तोहफा, BTS वीडियो में दिखी एक्ट्रेस की बेमिसाल परफॉर्मेंस की झलक

Advertiesment
Janhvi Kapoor Birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (15:46 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (15:49 IST)
google-news
2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित और ट्रेंडिंग फिल्मों में से एक, 'पेड्डी' ने अपनी घोषणा के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। राम चरण की मुख्य भूमिका और बुची बाबू सना के निर्देशन वाली इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम रोल में हैं, जो इस प्रोजेक्ट के उत्साह को और बढ़ाते हैं।
 
जाह्नवी कपूर के जन्मदिन के खास मौके पर, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पर्दे के पीछे (BTS) का एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया। इस क्लिप में जाह्नवी के शूट के पलों की झलक मिलती है, जिसमें राम चरण और टीम के साथ उनकी बातचीत और सेट पर उनकी जिंदादिल एनर्जी को दिखाया गया है।
 
मेकर्स ने वीडियो में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "हमारी चिकिरी को जन्मदिन मुबारक।" इस बीटीएस (BTS) झलक में जाह्नवी के शानदार एक्सप्रेशंस और उस जादू की झलक मिलती है जो वह फिल्म में लाने वाली हैं, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है।
 
वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, शब्दों से परे शालीनता, और एक ऐसा अभिनय जो आँखों से ही सब कुछ कह देता है। जन्मदिन मुबारक जाह्नवी कपूर। टीम #Peddi. PEDDI दुनिया भर के सिनेमाघरों में 30 अप्रैल, 2026 को होगी रिलीज। 

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
फिल्म का पहला गाना, 'चिकिरी चिकिरी', रिलीज होते ही चर्चा में आ गया। दर्शकों ने इसकी ताज़गी और ए. आर. रहमान के खास संगीत की जमकर तारीफ की। यह गाना लोगों के दिलों को छू गया और सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसे 200 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो फिल्म के संगीत के प्रति बढ़ते क्रेज को साफ दिखाता है।
 
​इसी जोश को बरकरार रखते हुए, मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का दूसरा गाना 'रई रई रा रा' पेश किया है। यह एक हाई-एनर्जी ट्रैक है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। यूट्यूब पर इसे अब तक 33 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे फैंस के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।
 
​बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ फिल्म में शिव राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नजर आएंगे। वेंकट सतीश किलारू के बैनर 'वृद्धि सिनेमाज' और मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'माइथ्री मूवी मेकर्स' के सहयोग से बनी यह फिल्म 30 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अल्लू अर्जुन-स्नेहा रेड्डी की शादी को 15 साल पूरे, पुष्पा स्टार ने पत्नी के लिए लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels