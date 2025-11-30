मां को झूठ बोलकर रानी मुखर्जी-आदित्य चोपड़ा की शादी में पहुंचे थे करण जौहर, शामिल हुए थे सिर्फ 18 लोग

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने साल 2014 में आदित्य चोपड़ा संग शादी रचाई थी। दोनों ने बेहद प्राइवेट तरीके से शादी रचाई थी। आज भी उनकी शादी की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आई है। बीते दिनों रानी मुखर्जी करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में पहुंची थीं। इस दौरान करण ने रानी की शादी को लेकर कुछ खुलासे किए थे।

करण जौहर ने बताया था कि आदित्य चाहते थे कि उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी हो। समारोह में केवल 18 लोगों को आमंत्रित किया गया था। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी। करण अपनी फिल्म '2 स्टेट्स' के रिलीजिंग इवेंट को छोड़कर रानी और आदित्य की शादी में पहुंचे थे।

करण जौहर ने कहा था, आदित्य पूरी दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें इस फैक्ट के बारे में बात करनी है कि रानी और आदि की शादी कब हुई थी। यह एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, असल में उन्होंने फिल्मी सितारों की डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू की, यह कोई नहीं जानता।

करण ने कहा था, मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि वह कहां थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वह दशकों बाद भी मुझे डांट देंगे। वह सचमुच मुझे धमकी देते हैं ताकि मैं कभी उनकी और मेरी तस्वीर शेयर न करूं, जो हम हर दिवाली लेते हैं।

शादी की तस्वीरों को लेकर दी गई आदित्य की चेतावनी के बारे में करण ने बताया था, उन्होंने मुझसे कहा कि 'मेरी शादी हो रही है, इसमें 18 लोग शामिल हो रहे हैं। अगर इस शादी के बारे में बात फैली, तो वह आप ही एकमात्र व्यक्ति होंगे, जो अपना मुंह खोलेगा, वह आप ही हैं। अगर मैं देखूं तो किसी भी प्रकाशन में इस शादी का जिक्र नहीं है, उस समय अखबारों का बोलबाला था। मैं बहुत हाइपर और हिस्टीरिकल था।'

करण ने बताया था कि उन्होंने आदित्य और रानी की शादी के दौरान अपने स्थान के बारे में मां हीरू जौहर सहित सभी से झूठ बोला था। करण ने कहा था, मुझे अपनी मां से झूठ बोलना पड़ा, हमारी रिलीज थी, यह 2014 अप्रैल था। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, '2 स्टेट्स' रिलीज हो रही थी।

उन्होंने कहा था, किसी कारण से मुझे अपनी फिल्म की रिलीज को छोड़ना पड़ा, सभी को बताना पड़ा कि मेरा मैनचेस्टर में एक कार्यक्रम है, लेकिन हर कोई कह रहा था, 'रिलीज़ वीकेंड पर, आप मैनचेस्टर क्यों जा रहे हैं?' मैंने कहा, 'मुझे जाना है, तो बस मुझे जाना है।'

बता दें कि रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से 21 अप्रैल 2014 को इटली में शादी की थी। आदित्य चोपड़ा की रानी से यह दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी पायल खन्ना से हुई थी, जिनसे साल 2009 में उनका तलाक भी हो गया था। कपल की एक बेटी आदिरा है, जिसका जन्म 2015 में हुआ था।