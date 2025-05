पहली बार बिकिनी में दिखीं कियारा!

एक मिनट तीस सेकेंड के इस टीज़र में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा देखिए। एक झलक में कियारा ने ऑन ग्रीन बिकिनी में नजर आती हैं और कहर ढा देती हैं। यह उनके करियर का पहला ऑन-स्क्रीन बिकिनी लुक है, जिसे उन्होंने खुद भी बड़े मजेदार अंदाज में शेयर किया—"And of course, my first bikini shot!" कियारा का बिकिनी में फिगर और अंदाज देख फैंस घायल हो गए हैं और उनका मूवी का इंतजार और बेसब्र वाला हो गया है।