ग्लोबल मंच पर कृति सेनन ने बिखेरी चमक, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखा खूबसूरती और आत्मविश्वास का दम

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:04 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने इस साल को बेहद खास अंदाज़ में जारी रखा। जेद्दाह में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पांचवें एडिशन में उनकी दमदार मौजूदगी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। तेरे इश्क में में उनकी तारीफों से भरी परफॉर्मेंस के बाद, जिसकी कमाई दुनियाभर में 118 करोड़ रुपये पार कर चुकी है।
 
कृति ने ग्लोबल स्टेज पर भी साल का शानदार अंत किया। फेस्टिवल में एक खास पल तब देखने को मिला जब कृति की मुलाकात डकोटा जॉनसन, नीना डोबरेव, उमा थरमन और एड्रियन ब्रॉडी जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों से हुई। रेड सी वुमेन इन सिनेमा गाला डिनर में उनकी मौजूदगी ने यह दिखा दिया कि कृति सेनन एक ग्लोबल आइकन बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं। 
 
webdunia
पूरे फेस्टिवल के दौरान कृति की बढ़ती पहचान और एक अभिनेत्री के रूप में उनका लगातार ऊंचाइयों की ओर सफर साफ नज़र आया। कृति की फेस्टिवल लुक्स ने अंतरराष्ट्रीय सर्किट में खूब सुर्खियां बटोरीं। विमेन इन सिनेमा इवेंट के लिए कृति ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर टोनी माटिसेव्स्की के आकर्षक ब्लैक गाउन में नज़र आईं। 
 
थाई-हाई स्लिट और स्कल्प्टेड डिटेलिंग वाले इस लुक में उनका शार्प ग्लैमर साफ झलक रहा था। अपने “इन कन्वर्सेशन” सेशन के दौरान कृति ने दुबई बेस्ड डिज़ाइनर क्रिस्टिना फिडेल्सकाया की बे़ज सिल्क ऑर्गेंज़ा गाउन चुनी। स्ट्रक्चर्ड बॉडिस, शीयर स्कर्ट, फ्लोरल एप्लिक्स और फ्लोई सिल्हूट वाली इस ड्रेस में वह बेहद एलीगेंट दिखीं। 
 
स्टाइलिंग की बात करें तो कृति सेनन ने एच. अजूमल ज्वेलर्स की स्टडेड ईयररिंग्स और रिंग्स पहनीं। ड्यूई मेकअप, पिंकी-न्यूड लिप्स और पर्पल ग्लिटर आईशैडो के साथ कृति का यह लुक सॉफिस्टिकेशन और कम्फर्ट का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है।
 
फेस्टिवल में अपने सेशन के दौरान कृति ने आनंद एल. राय की म्यूज़िकल ‘तेरे इश्क में’ की अपनी अब तक की सबसे अलग और गहरी किरदार पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस किरदार की सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि वह परफेक्ट नहीं है। वह किसी भी तरह की पारंपरिक ‘अच्छी लड़की’ नहीं है। उसमें गलतियां हैं, जैसे हम इंसानों में होती हैं। वह बहुत सीधी-सादी और दिल से कमज़ोर है। 
 
webdunia
कृति ने बताया कि कैसे अब कहानियां सिर्फ़ लड़कों के नज़रिए से नहीं, बल्कि ज़्यादा समझदार और असली ढंग से लिखी जा रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे खुशी है कि प्यार की कहानियाँ वापस आ रही हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। यह मेरा पसंदीदा जॉनर है… और यह साल प्यार की कहानियों का रहा है।'
 
‘तेरे इश्क में’ के सिनेमाघरों में लगातार अच्छे प्रदर्शन और दुनिया भर में बढ़ती पहचान के साथ, कृति सेनन की रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मौजूदगी यह बता रही थी कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना समय जी रही हैं। लगातार कामयाबी, एक के बाद एक बढ़िया प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते कदम… इन सबके बीच कृति अब अपने उस दौर में हैं जहाँ उन्हें रोकना मुश्किल है। 

