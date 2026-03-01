ओटीटी लवर्स के लिए खास होगा मार्च 2026, ये वेब सीरीज और फिल्में होने जा रही रिलीज, देखिए लिस्ट

मार्च 2026 ओटीटी प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई सीरीज और ओटीटी फिल्में स्ट्रीम होने वाली हैं। इस महीने जहां 'फिजिक्स वाला' के संस्थापक पर आधारित 'हेलो बच्चों' चर्चा में है, वहीं अनिल कपूर 'सूबेदार' के साथ अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं।

यंग शरलॉक गाय रिची द्वारा निर्देशित यह सीरीज मशहूर जासूस शरलॉक होम्स के शुरुआती दिनों की कहानी दिखाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 19 साल का शरलॉक अपने पहले मर्डर केस को सुलझाते हुए दुनिया का सबसे महान जासूस बनने की ओर कदम बढ़ाता है। यह सीरीज प्राइम वीडियो पर 4 मार्च को स्ट्रीम होगी।

सूबेदार अनिल कपूर एक बार फिर एक्शन मोड में लौट रहे हैं। सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित इस सीरीज में अनिल कपूर 'सूबेदार अर्जुन मौर्य' के किरदार में हैं, जो न केवल समाज में फैले भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, बल्कि अपनी बेटी (राधिका मदान) के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने की भी कोशिश करते हैं। यह फिल्म 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

जब खुली किताब दिग्गज एक्टर पंकज कपूर और डिंपल कपाडिया स्टारर फिल्म 'जब खुली किताब' ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 6 मार्च को दस्तक देगी।

हेलो बच्चों यह सीरीज एडु-टेक दिग्गज PhysicsWallah के संस्थापक अलख पांडे के वास्तविक जीवन के संघर्षों पर आधारित है। अभिनेता विनीत कुमार सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सीरीज यह दिखाएगी कि कैसे एक छोटे शहर के शिक्षक ने भारतीय कोचिंग उद्योग की बड़ी ताकतों को चुनौती दी और लाखों छात्रों के लिए सस्ती शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। सीरीज 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

वन पीस सीजन 2 दुनिया के सबसे लोकप्रिय मंगा/एनिमे का लाइव-एक्शन वर्जन अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ रहा है। इस बार मंकी डी. लुफी और उनकी 'स्ट्रॉ हैट' टीम ग्रैंड लाइन के और अधिक खतरनाक रास्तों पर रोमांचक सफर तय करेगी। फैंस को उम्मीद है कि इस सीजन में कुछ नए और रहस्यमयी पात्रों की एंट्री होगी। यह सीरीज 10 मार्च को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

डेयरडेविल: बॉर्न अगेन सीजन 2 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह डार्क और इंटेंस ड्रामा महीने के अंत में रिलीज होगा। मैट मर्डोक उर्फ डेयरडेविल के रूप में चार्ली कॉक्स और विलेन किंगपिन के रूप में विंसेंट डी'ओनोफ्रियो के बीच की जंग इस बार और भी भयानक होने वाली है। यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर 25 मार्च को स्ट्रीम होगी।