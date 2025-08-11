Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






OMG 2 की रिलीज को 2 साल हुए पूरे, यामी गौतम का किरदार आज भी है यादगार

Advertiesment
हमें फॉलो करें movie OMG 2

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:05 IST)
स्क्रीन पर यामी गौतम में हमेशा कुछ खास रहा है, जैसे उनकी अदाओं में सादगी, आंखों में सच्चाई और उनके अभिनय में एक मजबूत भरोसा। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ अलग ही हुआ है। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसमें उन्होंने तेज़ और समझदार इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया, यामी ने एक नया सफर शुरू किया। 
 
ए थर्सडे में यामी गौतम ने एक स्कूल टीचर का रोल किया, जिसकी सोच और फैसलों ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा, और OMG 2 में एक जिद्दी वकील के रूप में उनका अभिनय अब कई लोग यामी का 2.0 वर्ज़न कह रहे हैं।
 
आज OMG 2 को रिलीज़ हुए 2 साल हो गए हैं, और इसी के साथ ये देखना जरूरी है कि यामी के करियर के इस दूसरे दौर में कैसे उन्होंने नए-नए चैलेंज लिए, अलग-अलग तरह के रोल किए और अपने काम को खुद चुनने में एक खास पहचान बनाई। 
 
यामी अब सिर्फ यादगार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस नहीं रहीं, बल्कि अपने सफर को सोच-समझकर तय करने वाली एक क्रिएटिव ताकत बन गई हैं। जिस इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स को एक ही तरह के रोल में बांध दिया जाता है, वहां उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है। कभी गहरे थ्रिलर, तो कभी सामाजिक मुद्दों पर आधारित ड्रामा, और कभी किरदार पर केंद्रित कहानियां चुनकर।
 
OMG 2 के बारे में बात करते हुए यामी ने कहा था, "इस फिल्म में एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है, खासकर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ। इस पूरे विषय को एक कोर्टरूम ड्रामा के रूप में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इसमें कॉमेडी भी है और भरपूर मनोरंजन भी, और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूं।"
 
यामी सिर्फ कहानी में फिट नहीं होतीं, बल्कि उसे और बेहतर बना देती हैं। उनके चुनाव बताते हैं कि वो सिर्फ शोहरत के पीछे नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकने, गहराई लाने और असर छोड़ने की कोशिश कर रही हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कभी टीवी रिपोर्टर थीं जैकलीन फर्नांडिस, मिस श्रीलंका बनते ही बदली किस्मत

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels